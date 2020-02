Totti crea due società di consulenza per club e calciatori a Roma – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nuovi progetti per Francesco Totti, ex capitano e leggenda della Roma: ecco l’annuncio della bandiera giallorossa – VIDEO Nuova vita per Francesco Totti. Il campione ex Roma attraverso il proprio profilo Twitter ha comunicato di aver fondato due società di consulenza per l’assistenza di club e calciatori di Roma. Le due società si chiameranno CT10 e IT Scouting. Ecco il VIDEO di presentazione condiviso sui social dal campione giallorosso. Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #Totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

