Sofia Goggia caduta a Garmish, stagione finita per la regina dello sci azzurro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una frustata sui sogni di gloria di Sofia Goggia. stagione finita per la regina dello sci italiano. Giornata nera, quella di Garmish. La caduta in gara, il violento impatto con le reti di recinzione, la frattura scomposta al radio del braccio sinistro. È successo durante la gara di Super-G. Sofia è stata trasportata all'ospedale di Partenkirchen, dove è stata prima sottoposta a tutti gli esami del caso e poi operata. Tempi di recupero definiti in circa un mese e mezzo. Quindi: addio Coppa del Mondo, le finali di Cortina sono fissate dal 18 al 22 marzo, non c'è più tempo. Ma Sofia Goggia è una campionessa anche e non solo perché sa affrontare gli inciampi del destino. Le sue prime parole dopo l'operazione sono già proiettate nel futuro. «Una caduta che non ci voleva ma sappiamo che questi episodi negativi fanno parte della ...

