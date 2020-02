Sanremo, Elodie e Marracash: cosa è successo subito dopo l’esibizione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con Andromeda, il brano che Mahmood ha scritto per lei, Elodie ha fatto sognare il Festival di Sanremo 2020. Cantante ormai affermata del panorama musicale italiano, nel 2009 ha tentato di entrare a X-Factor nel 2009 e nel 2015 è una delle allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi (il video). A quel punto inizia la scalata di Elodie Di Patrizi verso il successo: il primo album è uscito nel 2016. La sua hit nell’estate del 2029, Margarita, ad esempio, le ha regalato grandi soddisfazioni, anche dal punto di vista sentimentale. È proprio grazie a questa canzone, infatti, che Elodie Di Patrizi ha conosciuto colui che è diventato il suo fidanzato, il rapper milanese Marracash. ( dopo la foto) Ma oltre alla bellezza della sua voce, Elodie Di Patrizi riesce a incantare anche per la sua sensualità selvaggia e provocante, senza per questo diventare mai esageratamente ... caffeinamagazine

rtl1025 : ??LA FINALE ?? ?? Elodie ?? ?? Andromeda #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'La mia fragilità è la catena che ho dent… - vogue_italia : La più bella di Sanremo è Elodie (in total look Versace) #Sanremo2020 - pisto_gol : Canzone bella e difficile con cambi di ritmo e di metrica, interpretata benissimo. Nella mia personale classifica,… -