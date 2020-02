Rassegna stampa del 10 febbraio: coronavirus, l’allarme non si spegne (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ sempre il coronavirus al centro delle prime pagine dei quotidiani nazionali italiani. L’allerta resta alta, i controlli negli aeroporti sono serrati e ogni situazione viene valutata attentamente. Intanto, lentamente, tutte le persone che si trovavano in Cina stanno rientrando nelle proprie zone, non prima, però di un controllo attento. Non manca la politica, così come non manca lo sport con l’Inter che aggancia la Juventus e la Lazio che si porta a un solo punto di distacco dalla vetta. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa del 10 febbraio: coronavirus, l’allarme non si spegne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

