Piana di Catania, agguato in campagna: due morti e un ferito grave (Di lunedì 10 febbraio 2020) Piana di Catania, è grave il bilancio di un agguato in campagna: due morti e un altro uomo ferito gravemente. Scatta la caccia all'uomo. Piana di Catania: i cadaveri di due uomini sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne ai confini con la provincia di Siracusa. E non è tutto, perché nella …

