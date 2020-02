Panico CDU in Germania: Annegret Kramp-Karrembauer, la donna del dopo-Merkel, si dimette (Di lunedì 10 febbraio 2020) Annegret Kramp-Karrenbauer era stata designata successore di Angela Merkel alla guida della CDU, partito di maggioranza relativa in Germania. Ora, la donna si arrende: secondo le informazioni che ha ottenuto il quotidiano Der Spiegel, AKK – come viene chiamata in Germania – ha annunciato, nel corso di un’assemblea della CDU, che non sarebbe stata candidata nelle prossime elezioni che decideranno il Cancelliere tedesco e che si sarebbe dimessa dalla presidenza del partito. LEGGI ANCHE > Annegret Kramp-Karrenbauer sarà la donna che prenderà il posto della Merkel nella CDU Annegret Kramp-Karrenbauer si dimette da capo della CDU Un vero e proprio terremoto nella CDU: adesso Kramp-Karrenbauer ha rimesso il proprio mandato all’interno delle mani dell’assemblea del partito centrista che è al governo della Germania ininterrottamente dal 2005, con l’ascesa ... giornalettismo

