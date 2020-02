Oscar 2020, il trionfo di Brad Pitt: «Figli miei, questo premio è per voi» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020: Brad PittOscar 2020: Brad PittOscar 2020: Brad PittOscar 2020: Brad PittLa prima volta che Brad Pitt ottenne la nomination all’Oscar fu nel 1996. Il film era L’esercito delle 12 scimmie e lui, Brad Pitt, con gli occhiali da sole rotondi e la mano stretta a quella della sua fidanzata dell’epoca, Gwyneth Paltrow, al Dolby Theatre ci andò senza troppe aspettative, sfilando con l’aria spavalda da sex symbol conquistata già cinque anni prima, quando, mezzo nudo e con il cappello da cowboy, ballava per Geena Davis in una celebre scena di Thelma & Louise. Quell’anno il premio se lo portò a casa Kevin Spacey, ma a Brad non sembrava importare troppo: agli Oscar sarebbe stato candidato altre cinque volte, tre come attore e altre due come produttore, riuscendo a salire sul palco solo nel 2015, come deus ex machina dietro al successo di 12 anni schiavo, ... vanityfair

team_world : La notte più importante del mondo del Cinema è arrivata! Scopri dove seguire la diretta degli #Oscar2020 in TV e in… - SkySport : La notte degli Oscar 2020 è in diretta su Sky @SkyCinemaIT #Oscars - Corriere : Questa è la notte degli Oscar: come seguirla in televisione e streaming -