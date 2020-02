‘Na cosa è ccerta: arreto abballammo ancòra troppo (Di lunedì 10 febbraio 2020) No guagliú, e cche ne parlammo a ffà? ‘Sta caracuddamma (stagione) ce à cacato ‘o cane niro e nnun ne cacciammo niente. Putimmo vattere ‘a vecchia zoccola, jucà bbuono e affuzzà (vincere) ‘ncasa d’’a Sampedoria…. ecco ca po cumme sccedette ajere all’ora d’’a tiella t’arrivano ô san Paolo, ‘e puglise d’’o Lecce e sse metteno ‘e ttre ppunte dint’â sacca, tre ppunte ca a nnuje ce fósseno servute cumm’ô ppane e cca ‘mmece dettemo a lloro doppo ‘nu primmo ajone (tempo) ca nuje accavallajemo (dominammo) pe bbuone trenta minute, ma ca po nchiudettemo ‘nsotto p’uno a zzero e a ppoco e nniente ce servette ll’arrancua (ripresa) quanno pigliajemo n’ati ddoje addaffe (rete) e nun riuscettemo manco a rrussimà (pareggiare), cosa ca manco a nniente ce fósse servuta. È overo ca ll’ucummo (arbitro) ‘nu sardagnuolo scanusciuto ce ajutaje p’’a scesa, nun dànnoce, dint’’ô mumento cchiú ... ilnapolista

