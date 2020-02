Muore a 15, stroncata dalla stessa malattia che aveva ucciso il padre (Di lunedì 10 febbraio 2020) Alana Finlayson e suo padre. Stesso sangue, stesso destino. Prima lui, poi lei. Vittima dal cancro a soli 15 anni. Un destino cinico e baro che ha chiuso gli occhi troppo presto a questa ragazza scozzese dai lineamenti delicati e dal sorriso contagioso. A rendere la storia di Alana Finlayson ancora più difficile da digerire il fatto che secondo la madre, i medici abbiano minimizzato i suoi sintomi del tumore spinale che poi l’ha uccisa. Come è possibile che i medici non abbiano capito che lei era grave, si chiede la mamma. Come riporta il Mirror, l’adolescente lamentava dolori da oltre un anno prima della diagnosi e che ogni medico sentito aveva confermato il suo buono stato di salute. Nell’ottobre del 2017 il padre di Alana Finlayson , Paul, è deceduto a causa di un glioblastoma. Qualche settimana più tardi la ragazza ha mostrato malumori e rabbia, ai quali si sono aggiunti ... caffeinamagazine

