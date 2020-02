Lotta greco-romana: Giovanni Freni e Matteo Maffezzoli sconfitti ai quarti di finale degli Europei 2020, si spera nel ripescaggio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si interrompe per il momento ai quarti di finale il percorso degli ultimi due italiani rimasti in gara nella prima giornata dei Campionati Europei 2020 di Lotta in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. Nella greco-romana, Giovanni Freni si è fatto sorprendere dal giovane bulgaro Edmond Armen Nazaryan (oro agli ultimi Europei Cadetti) dopo aver battuto all’esordio il tedesco Fabian Schmitt nei -55 kg (non olimpici), mentre Matteo Maffezzoli ha avuto la peggio contro il temibile azero Sanan Suleymanov dopo aver sconfitto l’israeliano Roman Zhernovetski nel turno preliminare dei -77 kg. Freni ha sofferto maledettamente la velocità e l’imprevedibilità di Nazaryan, capace di portarsi sul 5-0 in un amen per poi subire la risposta dell’azzurro (2-5), Purtroppo il bulgaro ha continuato a dominare l’incontro proiettando il nostro portacolori a terra per ... oasport

zazoomnews : Lotta greco-romana Mirco Minguzzi ed El Mahdi Roccaro escono di scena al primo turno negli Europei 2020 - #Lotta… - zazoomnews : Lotta greco-romana Giovanni Freni esordisce con una bella vittoria agli Europei 2020 e va ai quarti nei -55 kg -… - OA_Sport : Lotta greco-romana, Giovanni Freni esordisce con una bella vittoria agli Europei 2020 e va ai quarti nei -55 kg -