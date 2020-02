L’Italia sta inondando di plastica la Malesia: un business illegale da più di mille tonnellate (Di lunedì 10 febbraio 2020) . Traffico illecito di rifiuti italiani in Malesia: business da più di 1000 tonnellate Un traffico internazionale di rifiuti in plastica tra Italia e Malesia, con 1.300 tonnellate spedite illegalmente allo Stato asiatico, è stato scoperto dall’Unità Investigativa di Greenpeace Italia. In pratica, i materiali che destiniamo al riciclo finiscono ad aziende dall’altra parte del mondo. Che non hanno autorizzazioni di alcun tipo e lavorano senza preoccuparsi dell’ambiente e della salute umana. Dati alla mano, tra gennaio e settembre 2019, su un totale di 65 spedizioni dirette in Malesia, 43 sono state inviate a impianti privi dei permessi per importare e riciclare rifiuti stranieri, che ha alimentato il business illegale dei rifiuti. (Come avevamo già anticipato sulle pagine di TPI con un’inchiesta esclusiva di Davide Lorenzano sui traffici illeciti verso il ... tpi

