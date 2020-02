Libero: il Napoli sbanda alla prima avversità. Si spengono i sogni di rimonta in classifica (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Poteva essere la gara della definitiva svolta per il Napoli di Gattuso e invece al San Paolo riappaiono i fantasmi del passato” E’ il commento di Libero alla sconfitta del Napoli contro il Lecce, ieri. “I partenopei, in controllo del match peri primi trenta minuti di gioco, vengono trafitti al primo affondo da Lapadula. Si rialzano (pareggio di Milik su assist del neo entrato Mertens) ma sbandano nuovamente alla prima avversità dopo che Giua si rifiuta di andare a rivedere al monitor il contatto Milik-Donati in area salentina. I padroni di casa si scompongono, il colpo di testa di Lapadula e il gioiello su punizione di Mancosu portano gli ospiti sul doppio vantaggio. Il bel gol di Callejon nel recupero non basta ad evitare la sconfitta che mette fine alla striscia positiva e spegne i sogni di rimonta in classifica”. L'articolo Libero: il Napoli sbanda alla ... ilnapolista

