La discussione a Chiampo sulla “bellezza italiana” di Maty Fall Diba scelta per la copertina di Vogue (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quando Vogue ha scelto Maty Fall Diba per la sua copertina con il titolo «italian beauty», nella provincia di Vicenza si è scatenato un putiferio. Da un lato, il sindaco di Chiampo, città dove Diba è residente e cresciuta, che festeggia il successo della cittadina, dall’altra Daniele Beschin, consigliere comunale leghista, che pur apprezzando la bellezza della ragazza non la definisce una bellezza «italiana». La discussione a Chiampo sulla “bellezza italiana” di Maty Fall Diba scelta per la copertina di Vogue La querelle comincia sotto il post pubblicato dal sindaco di Chiampo Matteo Macilotti: «Una bellezza italiana, ma soprattutto una bellezza chiampese!! Orgoglioso di te Maty!!» scrive pubblicando l’immagine della copertina di Vogue che ritrae Maty Fall Diba, ragazza nata in Senegal e trasferitasi a Chiampo dove lavora il padre all’età di 9 anni, ... giornalettismo

