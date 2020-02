Il Festival di Sanremo 2020 è il festival delle donne? Permetteteci di non essere d’accordo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Da giorni sentiamo dire che il festival di Sanremo condotto da Amadeus sia stato il festival delle donne. La nostra perplessità è davvero evidente perchè ci sembra una affermazione del tutto infondata. Un festival sarebbe stato delle donne se, ad esempio in gara ci fossero state su 24 canzoni presentate, almeno 10, 15 brani cantanti da donne e invece così non è stato. Sarebbe stato il festival delle donne se a condurre questa edizione fosse stata una donna; sarebbe stato il festival delle donne se a vincere fosse stata una donna; sarebbe stato il festival delle donne se a trionfare fosse stata una canzone simbolo di una lotta delle donne; sarebbe stato il festival delle donne se non si fossero fatte polemiche sterili prima che una donna, una giornalista, salisse sul palco per raccontare la SUA STORIA non quella di altri. E questo chiaramente, lo premettiamo, non un mancato merito ... ultimenotizieflash

