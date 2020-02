Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia si commuove per Francesco Sarcina ma rivela: "È finito l'amore" (Di lunedì 10 febbraio 2020) La serata di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip inizia con la scoperta della canzone Dov'è che l'ex marito Francesco Sarcina le ha dedicato al Festival di Sanremo 2020. “La gioia é aver ritrovato me stessa", dice Clizia che poi dà un consiglio a Sarcina: “Devi circondarti di persone vere e non liberoquotidiano

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - GrandeFratello : Pietro, il fidanzato di Antonella Elia questa sera entrerà in Casa. Troverà il modo di giustificare le foto che la… - GrandeFratello : Preparatevi: dopo stasera la Casa di #GFVIP non sarà più la stessa. Su #Canale5, in streaming su @MediasetPlay e su… -