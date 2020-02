Gf Vip, Clizia Incorvaia ritorna sulla rottura con Sarcina: “Mi aveva uccisa come donna” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al Grande Fratello Vip questa sera Clizia Incorvaia torna a parlare di Francesco Sarcina. Sollecitata da Alfonso Signorini ad affrontare l’argomento, la ragazza viene invitata a leggere il testo di Dov’è, canzone portata quest’anno a Sanremo dal cantante e dalla sua band, Le Vibrazioni. Poi la ragazza si lascia andare a dichiarazioni agrodolci sul suo passato con Sarcina: “L’ho amato tanto, ma mi aveva uccisa come donna”. Clizia Incorvaia legge il testo di Dov’è, brano di Francesco Sarcina La fine tormentata della storia d’amore tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è oggetto di dibattito al Grande Fratello Vip. La ragazza viene convocata da Alfonso Signorini nella mistery room per farle vedere una clip dedicata alla partecipazione dell’ex al Festival di Sanremo, conclusosi sabato sera. Il titolo della canzone portata in gara da Le Vibrazioni si intitola Dov’è e molti hanno ... thesocialpost

