Foibe | Conte | ‘ricordare è dovere morale | troppi anni di oblio e silenzio’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – "Non è solo il numero di coloro che persero la vita soprattutto tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945 a sconvolgerci e ad imporci il dovere morale di ricordare. Le modalità in cui vennero decise le sorti di tanti italiani furono efferate: esecuzioni sommarie, reclusioni in campi di detenzione, uomini vivi e morti gettati negli abissi delle Foibe, inghiottiti – per tanti, troppi anni – dall'oblio e dal silenzio". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato per le celebrazioni del Giorno del Ricordo."Il territorio dell'Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia, luoghi già martoriati dagli orrori degli anni precedenti, conobbero un'ulteriore ondata di violenza – ideologica, sociale ed etnica – esercitata in maniera indiscriminata su quegli ...

