È morta anche la seconda donna investita a Ivrea sulle strisce pedonali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Marina Guidetto, la donna di 39 anni di Banchette investita ieri sera alle porte di Ivrea, non ce l’ha fatta ed è mancata questa dopo poche ore di coma. Impatto devastante Non ce l’ha fatta Marina Guidetto, la 39enne di Banchette che ieri sera era stata centrata in pieno da un’auto mentre attraversava la strada … L'articolo È morta anche la seconda donna investita a Ivrea sulle strisce pedonali proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : Ivrea, investite su strisce pedonali: morta anche la seconda donna - ivanscalfarotto : Una sentenza del Tribunale di Foggia che rappresenta una pietra miliare per i diritti civili. La pensione di rever… - krystalkarma09 : RT @rafflesiacea: confermo anche questo HO URLATO PIANTO SALTATO SONO MORTA RISORTA RIMORTA E ANDATA IN PARADISO PER POI TORNARE UN'ESPERI… -