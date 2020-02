Coronavirus, Xi Jinping annuncia nuove misure: “Situazione resta grave” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il presidente cinese ha fatto capire che il Coronavirus ancora imperversa. “Servono ferma fiducia, forte determinazione e misure più risolute”, dichiara Xi Jinping. È arrivato il giorno anche per la prima uscita pubblica da parte di Xi Jinping. Il presidente della Cina è andato in visita a Pechino, e non è stata una visita qualunque. Il … L'articolo Coronavirus, Xi Jinping annuncia nuove misure: “Situazione resta grave” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

RaiNews : Per il presidente cinese occorrono 'ferma fiducia, forte determinazione e misure piu' risolute' per vincere la 'gue… - NicolaPorro : Sappiamo poco o nulla sul dittatore cinese #XiJinping, sicuramente non sapremo mai quello che ci nasconde. Ma sappi… - Agenzia_Ansa : Prima uscita pubblica per#Xi Jinping, per lui #mascherina e controllo #febbre. Per il presidente cinese 'la situaz… -