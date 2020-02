Coronavirus | la Croce Rossa avverte l’Oms | “L’epidemia può accelerare”

Coronavirus - Croce Rossa : l’epidemia “può accelerare - non sappiamo quante persone sono state effettivamente contagiate” : “In questo momento non c’è motivo di scatenare il panico perché l’epidemia procede lentamente. Ma abbiamo segnali che fanno pensare a una sua possibile accelerazione, che farebbe crescere il rischio di pandemia fuori dai confini cinesi ed è necessario che i governi, anche in Europa, non si facciano trovare impreparati“: l’allarme sull’emergenza Coronavirus 2019-nCoV viene lanciato dal direttore salute ...

Coronavirus - Pechino sanziona tre leader della Croce Rossa : «Cattiva gestione dei fondi e fughe di notizie» : La Commissione per l’ispezione disciplinare dell’Hubei, l’anticorruzione provinciale del Partito comunista cinese ha rimosso Zhang Qin dalla posizione di numero due della Croce Rossa locale per inadempienza ai doveri nella lotta contro la diffusione del Coronavirus. Un’indagine condotta dal governo avrebbe svelato come funzionari e quadri dell’agenzia della Croce Rossa di Hubei, nonché membri del Partito ...

Coronavirus - il podcast della Croce Rossa Italiana che “smonta” le fake news online sul contagio e sulle soluzioni per difendersi : Nessun rischio nel frequentare persone di origini cinesi, né nel mangiare cibo orientale, ma solo, nell’avvicinarsi “a persone che hanno viaggiato in quelle zone, a prescindere dalla nazionalità”. E poi, ancora, “assumere paracetamolo in via preventiva”, come si legge online, “non è la soluzione”, ma anzi, “preso in dosi eccessive mette a rischio la salute delle persone”. Sono i consigli ...

Coronavirus - Croce rossa cinese sotto accusa : mascherine non distribuite : Coronavirus, Croce rossa cinese sotto accusa: mascherine non distribuite e fondi assistenziali non spesi per la popolazione La Croce rossa di Wuhan e la Croce rossa della provincia di Hubei, sono finite sotto accusa per il mancato arrivo di donazioni per forniture mediche. Da tutta la Cina sono state inviate cospicue somme di denaro per […]