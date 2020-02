Coronavirus, due persone in fuga dalla quarantena a Hong Kong (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le polizia di Hong Kong è sulle tracce di due persone in fuga dalla quarantena di 14 giorni imposta dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Gli agenti hanno diramato un ordine di arresto per i due fuggitivi. Secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute Sophia Chan Siu-chee, sono in tutto nove le persone che hanno abbandonato le proprie abitazioni a partire dall’inizio della quarantena, sette delle quali sono state localizzate. “Ricordo ai fuggitivi che violare l’ordine di quarantena è considerato un reato punibile secondo la legge” ha dichiarato il ministro. Coronavirus, fuga dalla quarantena a Hong Kong L’ordine di quarantena, ricorda Chan, riguarda 1.193 persone, di cui 1.066 residenti a Hong Kong. Le misure vengono applicate, a partire da sabato 8 febbraio, a tutti coloro che sono stati in territorio cinese negli ultimi 14 ... notizie

