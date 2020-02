Cani: come proteggono i bambini quando sono in pericolo VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il rapporto speciale che intercorre tra i Cani e bambini è sempre più palese. Un legame che fa spinge gli amici a quattro zampe a fare qualsiasi cosa per i loro padroncini Cani e bambini (Fonte Pixabay) Il cane è per antonomasia l’animale domestico preferito dalle famiglie italiane e mondiali. Riescono a trasmettere quell’affetto e quella dolcezza che nel mondo umano è merce sempre più rara e sconosciuta. Nel monologo finale del celebre film “Io e Marley” il protagonista Owen Wilson nel ruolo di John Grogan scandisce una frase che fa capire tutta l’essenza dell’amore che c’è tra l’uomo e il cane: “Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo”. Nulla di più vero, l’essenza di quanto siano speciali per noi questi animali, che quotidianamente ci fanno sentire speciali. Un esempio in tal senso è ... chenews

GRETA1SGARBO : RT @SocialeDestra: Giusto .Negli Stati Uniti i #cani poliziotto sono equiparati agli #agenti , é come se il criminale avesse ucciso un pol… - tonycap35 : In tutto questo, apprezzo molto la preoccupazione dei tifosi milanisti che giustamente dicono che giocando le pross… - Domenic70913295 : RT @SocialeDestra: Giusto .Negli Stati Uniti i #cani poliziotto sono equiparati agli #agenti , é come se il criminale avesse ucciso un pol… -