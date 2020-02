“Addio mamma”. Roberta, 44 anni, lascia 3 figli: stroncata da una polmonite batterica (Di lunedì 10 febbraio 2020) lascia 3 figli Roberta Valgiovio, il suo sorriso si è spento a soli 44 anni. Non è basta la sua determinazione, si è spenta in un letto d’ospedale dopo 10 giorni di battaglia. La situazione sembrava sotto controllo, poi, con il passare dei giorni, alla diagnosi di polmonite batterica si sono aggiunte complicanze cardiache che sono poi risultati fatali. Roberto Valgiovio, viveva col marito Fabio e i figli a Montichiari, in provincia di Brescia, un paese gettato nel luttio. Come scrive BresciaToday, sui social sono apparsi diversi messaggi di cordoglio per la sua famiglia, con i tre bambini che resteranno senza la mamma scomparsa così giovane. I funerali si terranno oggi pomeriggio intorno alle 15.15 nel duomo di Montichiari. Continua dopo la foto Le polmoniti batteriche possono colpire chiunque, a qualsiasi età, ma prediligono gli individui debilitati, gli etilisti e le persone che ... caffeinamagazine

