Virtus Francavilla-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Parola al campo per l’Avellino. Dopo una settimana di bailame societario è tempo di pensare, almeno oggi, al calcio giocato. I lupi affrontano la Virtus Francavilla in un “Giovanni Paolo II” monocolore. La decisione di disertare la trasferta pugliese ha trovato solo una sessantina di tifosi contrari allo sciopero. All’appuntamento in terra pugliese non ci sarà Ezio Capuano che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica dopo le dichiarazioni post Ternana di Coppa Italia. Sarà Giuseppe Padovano a guidare i suoi dalla panchina con il tecnico di Pescopagano pronto a farsi sentire dalla tribuna. Sarà emergenza vera nel pacchetto arretrato. Alla squalifica di Bertolo si è aggiunto l’infortunio di Morero ed il dubbio Zullo. Dubbi anche a centrocampo con una possibile staffetta tra Di Paolantonio e De Marco. In ... anteprima24

