Serie A, pagelle Napoli-Lecce 2-3: doppio Lapadula, bomba Mancosu (Di domenica 9 febbraio 2020) La squadra di Liverani espugna il San Paolo per la seconda volta nella sua storia: doppietta dell'ex attaccante del Milan, inutili i gol di Milik e Callejon. foxsports

TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Napoli - Disastri in difesa, l'attacco spreca troppo - Fantacalcio : Napoli-Lecce 2-3: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio - Fantacalcio : Brescia-Udinese 1-1: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio -