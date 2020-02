Scherma, Coppa del Mondo 2020: l’Italia chiude nona la prova di spada femminile a Barcellona e vola alle Olimpiadi. Vince la Corea del Sud (Di domenica 9 febbraio 2020) Solo un nono posto per l’Italia della spada femminile nella prova a squadre di Barcellona tappa di Coppa del Mondo di Scherma ma che vale tantissimo per le azzurre che staccano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto italiano composto da Mara Navarria, Federica Isola, Alice Clerici ed Alberta Santuccio, è stato fermato agli ottavi di finale da Hong Kong col punteggio di 35-34. Le azzurre hanno poi concluso al nono posto grazie ai successi in sequenza contro la Romania per 45-36, contro la Svezia per 38-32 e contro la Germania per 36-24.Nonostante il piazzamento ben distante dal podio, le italiane possono festeggiare il pass olimpico in virtù dei concomitanti risultati delle altre formazioni antagoniste. La Corea del Sud ha vinto la prova a squadre di spada femminile nella tappa di Coppa del Mondo di Barcellona superando in finale la Cina con il punteggio di 39-34. A ... oasport

