Scandone ko con la LUISS, De Gennaro: “Troppo corti nelle rotazioni, altra occasione sprecata” (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – altra sconfitta per la S.S. Felice Scandone Avellino, che negli ultimi minuti si arrende sul campo della LUISS Roma con il punteggio di 66-62. Rammaricato coach De Gennaro, che ha commentato così la sconfitta: “Purtroppo devo analizzare un’altra partita persa nei minuti finali, nonostante un’ottima prestazione dei miei, che ci hanno messo davvero tanta carica, tanta energia, tanto cuore, però, a causa delle rotazioni troppo corte di stasera, siamo arrivati alla fine stanchi e scarichi. Se vogliamo individuare una nota negativa, devo segnalare gli ultimi minuti del terzo quarto, in cui loro hanno avuto un piccolo break positivo, che noi poi non abbiamo avuto più la forza di recuperare. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma negli ultimi minuti le gambe erano troppo pesanti e i tiri non riuscivano a entrare, nonostante le buone percentuali ... anteprima24

