Sanremo 2020, vince Diodato: «Lo dedico a Taranto». Secondo Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 Diodato è il vincitore della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2020. Secondo classificato è Francesco Gabbani, mentre al terzo posto si piazzano i Pinguini Tattici Nucleari. «Ci sto capendo veramente poco – ha commentato il cantante – È una sensazione stranissima. Sono sconvolto. Fin dal primo giorno mi sono sentito accolto da calore che non mi aspettavo. Ricevere tutti questi premi è una cosa molto inaspettata. Mi riempie di gioia. dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile». La canzone di Diodato – Fai rumore – vince anche il premio della critica Mia Martini e il Premio Lucio Dalla della sezione campioni. Secondo alcune ricostruzioni il brano sarebbe dedicato a un’altra ... open.online

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -