Questa moneta da 1 centesimo oggi vale 2,5mila euro: controllate se ne avete ancora! Ecco qual è (Di domenica 9 febbraio 2020) Il centesimo che vedete nella foto qui sotto, così a primo impatto vi sembrerà un normalissimo centesimo ma non è così, nasconde una vera fortuna: il valore di almeno 2.500 euro. avete letto bene, è questo il valore con cui partiraà di base all'asta Bolaffi un azienda italiana della numismatica. Farà partire l'asta con la cifra di 2.500 euro per vendere delle rarissime monete con facciale da 1 centesimo coniate dall'Italia per errore con il diametro e l'immagine al dritto della moneta da 2 centesimi, la Mole antonelliana. Continua… Nel 2002 l'azienda torinese aveva annunciato l'acquisizione di sei esemplari dell'errore di conio, trovati in alcuni minikit distribuiti da uffici postali e banche, nel periodo in cui fu introdotto l'euro, La notizia fin da subito ha scatenato un acceso interesse dei collezionisti e fatto diventare un vero caso mediatico. Ma, nello stesso momento le ... howtodofor

