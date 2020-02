Parma-Lazio 0-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino (Di domenica 9 febbraio 2020) Parma-Lazio 0-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della sfida delle ore 18.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La gara si è conclusa da pochissimi secondi, l’elettricità ancora si sente nell’aria. Ecco cosa è accaduto negli ultimi 90 minuti. Una partita molto importante quella che da poco si è disputata tra Parma e Lazio. In … L'articolo Parma-Lazio 0-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino proviene da www.inews24.it. inews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in 10 Serie A games in a row: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese ?? vs… - Sporf : ? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ? Sampdoria ? Cagliari ? Roma ? Parma ? Napoli ? Fiorentina ? Verona ?? @Cristiano has… - GOAL_ID : 10 laga Serie A terakhir Cristiano Ronaldo: ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ??… -