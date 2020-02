Ivrea, Maria falciata da un’auto mentre è con la nipote: anche il marito morì in un incidente (Di domenica 9 febbraio 2020) Si chiama Maria Nappo la donna di 73 anni morta dopo essere stata travolta a Ivrea da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ferita gravemente la nipote 39enne, ancora ricoverata in ospedale. Tre anni fa la vittima aveva perso il marito in un incidente simile a Banchette. Indagini in corso. fanpage

