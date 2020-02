In Gran Bretagna gli 8 italiani da Wuhan Coronavirus, superate le vittime della Sars Speranza: «Voli fermi, non si cambia»|Mappa (Di domenica 9 febbraio 2020) A bordo ci sono 200 persone evacuate da Wuhan. Il numero ufficiale delle vittime intanto è salito a 811, superando quelle delle Sars nel 2002-2003 corriere

Tg3web : Non tutti in Scozia sono contrari alla Brexit. Per gli unionisti la cosa più importante è continuare a far parte de… - Corriere : Coronavirus, l’aereo con i 9 italiani è atterrato in Gran Bretagna - LegaSalvini : Alla faccia di PRODI! *++ Brexit: Prodi, per Ue non bella giornata. Gb tornera' ++* (ANSA) - TORINO, 1 FEB - 'Non… -