"Il Milan è uscito dalla partita come Bugo da Sanremo": tifosi rossoneri infuriati, per loro il colpevole è uno solo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Derby incredibile valido per il campionato di Serie A, si sono affrontate Inter e Milan che hanno regalato emozioni fino all'ultimo minuto, partita dai due volti. Nella prima frazione molto bene la squadra di Pioli che va in doppio vantaggio con uno straordinario Ibrahimovic che prima serve Rebic e poi raddoppia. Nel secondo tempo reazione dei nerazzurri che ribaltano la partita, accorcia Brozovic con un tiro da fuori, pareggio di Vecino poi il sorpasso firmato da De Vrij e Lukaku. Finisce sul risultato di 4-2, un derby bellissimo che ha dato anche segnali per la seconda parte di stagione, l'Inter raggiunge in vetta la Juventus, la corsa scudetto è sempre più avvincente. Al termine del match non sono mancate le reazioni, non sono mancate le critiche nei confronti di Stefano Pioli le i cambi arrivati troppo tardi ma c'è anche chi difende l'allenatore.

