Fuoco al GF Vip: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si lasciano andare davanti a tutti (Video) (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo l’uscita di Ivan Gonzalez dal GF Vip, Il famoso trio di Fuoco si è trasformato finalmente in una coppia: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia adesso sono liberi di corteggiarsi in totale libertà e mentre l’ex marito della gieffina, il frontman delle Vibrazioni, si posiziona al quarto posto sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo lei invece è nella casa di Cinecittà, totalmente presa nella conoscenza del giovane figlio d’arte dai riccioli d’oro. Paolo Ciavarro ultimamente si era trovato al centro di alcune polemiche passate in secondo piano dopo la furibonda reazione della celebre madre, Eleonora Daniele. Oggi sembra tutto dimenticato perché l’inquilino della celebre casa ha ben altro a cui pensare… Era notte fonda, il Festival di Sanremo stava per incoronare Diodato come miglior artista ma Paolo Ciavarro e ... tuttivip

