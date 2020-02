Due soldati americani sono stati uccisi in un attacco in Afghanistan (Di domenica 9 febbraio 2020) Sabato due soldati statunitensi sono stati uccisi, e altri sei sono stati feriti, nella regione del Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan, in un attacco contro un gruppo di soldati americani e afghani. Un portavoce dell’esercito statunitense, il colonnello Sonny Leggett, ha detto che a ilpost

