Diodato vince Sanremo 2020 con Fai Rumore

Il vincitore di Sanremo 2020 è Diodato: il cantautore vince il 70esimo Festival della Canzone italiana con Fai Rumore. Una delle canzoni che fin dall'inizio era stata data tra le favorite ha conquistato una vittoria che stando ai risultati delle prima classifiche sembrava destinata a Le Vibrazioni. Diodato ha vinto anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Un triplete.

