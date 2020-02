Coronavirus, rientrano gli 8 italiani da Wuhan. Il 17enne è rimasto in Cina. Oltre 800 morti (Di domenica 9 febbraio 2020) Gli altri 8 italiani partiti dall'aeroporto di Wuhan sono attesi in mattinata alla base della Raf di Brizenorton, Londra. Da lì un nostro volo militare li porterà a Pratica di Mare, poi la quarantena nell'ospedale militare del Celio a Roma. Tra i connazionali c'era anche lo studente 17enne di Grado, già bloccato lunedì per la febbre rilevata ai controlli medici che gli impedì di prendere il volo dell'unità di crisi della Farnesina con altri 56 italiani. Il giovane ha qualche linea di febbre, e di conseguenza non è stato imbarcato. La famiglia, si apprende da fonti qualificate, è stata già informata dell'ulteriore rinvio.Intanto, il bilancio delle vittime dell'epidemia di Coronavirus si è aggravato dopo che la provincia di Hubei, in Cina, colpita duramente, ha riportato 81 nuovi decessi: il totale è ora di 803 morti. Come continuano ad aumentare anche i casi di Coronavirus confermati a ... ilfogliettone

