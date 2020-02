Ascolti Sanremo, ecco com’è andata la serata finale dell’8 febbraio (Di domenica 9 febbraio 2020) Ascolti Sanremo 2020, la finale: ecco com’è andata la serata dell’8 febbraio Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2020. Finalmente abbiamo conosciuto il vincitore di questa 70esima edizione della kermesse artistica, quest’anno condotta da Amadeus. Si è trattato di un’edizione che ha raccolto dei buonissimi dati a livello di share fin dalla prima serata. Ma come sono andati gli Ascolti? Quale è stato lo share della serata finale all’Ariston? Ascolti tv Sanremo 2020: i dati della serata finale del Festival Dati disponibili dalle ore 10. Leggi anche: Fiorello a TPI: “Sono stato male per gli insulti, Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l’odio” (di Selvaggia Lucarelli) Il monologo di Rula Jebreal è una lezione ai sovranisti che l’hanno insultata per mesi Sanremo 2020, il video integrale del monologo di Rula Jebreal al ... tpi

tvsorrisi : Gli ascolti della terza serata di #Sanremo2020: - 11.591.000 spettatori (share 41,37%) nella parte “Sanremo Start”… - RaiNews : 'Bugo e Morgan non ci saranno e nemmeno #Bugo da solo', spiega Amadeus in conferenza stampa #Sanremo - trash_italiano : #Sanremo2020 prima serata: 10.058.000 di spettatori con il 52,2% di share! -