Sanremo 2020: se i cantanti fossero ricette? (Di sabato 8 febbraio 2020) Achille LauroPinguini Tattici NucleariElodieRaphael GualazziRita PavoneFrancesco GabbaniElettra LamborghiniRancoreFuori menù: Tiziano FerroFuori menù: Al Bano e RominaA qualsiasi schieramento si appartenga, è difficile resistere alla tentazione di sedersi intorno alla grande tavolata dell’Ariston ed esprimere il proprio giudizio sui piatti in menù. I puristi elogiano le ricette della tradizione. I foodies invocano le contaminazioni tra culture e incentivano la sperimentazione di nuovi ingredienti, magari acquistati sui banchi dei talent show. Amadeus serve ogni sera il suo mix. E per accertarsi di accontentare tutti i gusti finisce per esagerare con le portate. Diciamolo, il cenone della Vigilia, paragonato alle serate del festival, sembra una pausa pranzo veloce e light. Di sapori buoni però ce ne sono. E se alcuni convincono al primo assaggio, per altri serve un bis. Ma nella ... vanityfair

