Sanremo 2020, parla Bugo: “Dietro le quinte Morgan ha insultato me, il mio team e mia moglie, mi sono bloccato sulle scale, poi me ne sono andato” (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo ha rotto il silenzio, durato tutta la notte, per commentare la squalifica, in seguito allo scontro in diretta con Morgan che ha cambiato le parole della canzone “Sincero” con epiteti rivolti al collega. “Chiedo scusa a giustificare la mia buonafede avevo un progetto e sono una persona seria. Questa collaborazione è nata nel nome della mia amicizia che dura da 17 anni con lui – ha detto Bugo – La canzone è mia mentre Marco è intervenuto magnificamente con la sua voce. Quando poi è arrivato il momento di scegliere la cover, in amicizia ho deciso di affidare tutto a lui. Aveva scelto una canzone meravigliosa di Endrigo, mi ha anche chiesto di dirigere l’orchestra e ho accettato. Mi sembrava un gesto di affetto sincero nei suoi confronti. Poi una volta che sono arrivato alle prove delle cover, puntuale, ribadisco, puntuale non sapevo che cosa fare né cosa cantare, perché gli ... ilfattoquotidiano

