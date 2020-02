Sanremo 2020, Elettra Lamborghini scopre la squalifica di Bugo e Morgan: «No, adesso arrivo io ultima» (Di sabato 8 febbraio 2020) Spontanea come sempre, Elettra Lamborghini ha seguito in diretta – ospite di Radio 2 a pochi minuti dalla sua esibizione sul palco dell’Ariston – la squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo 2020. E si è lasciata andare a una reazione che ha suscitato particolare ilarità: «No, raga, vuol dire che adesso sono ultima. Che vita di m…», ha detto la giovane cantante intervistata da Andrea Delogu ed Ema Stokholma. LEGGI ANCHE –> Morgan insulta Bugo che se ne va, sono squalificati Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 pic.twitter.com/npYMuy8lLr — Trash Italiano (@trash italiano) February 8, 2020 La 25enne artista bolognese, nel corso dell’intervista, ha parlato anche della sua esibizione a Sanremo 2020, con la canzone ‘Musica (e il resto scompare)’ svelando anche alcuni retroscena: ... giornalettismo

