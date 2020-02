Sanremo 2020, Amadeus in conferenza: “Ho dormito con Bugo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il sipario della 70ª edizione del Festival di Sanremo sta per chiudersi e presto la canzone italiana avrà il suo nuovo vincitore fra i Big. “Sanremo è stato un sogno che si realizzava. E il fatto che il festival abbia coinvolto i giovani è un dato che mi rende molto felice”. Così Amadeus apre il discorso durante la conferenza stampa all’Ariston. Un conduttore che ha vestito i panni di fratello maggiore per i cantanti delle Nuove Proposte; una categoria che per il 70 esimo compleanno della canzone italiana ha visto Leo Gassmann vincitore in assoluto durante la quarta serata. «Sono contento del rapporto che ho avuto con i giovani cantanti, auguro a Leo e a tutti un meraviglioso futuro.» Un festival dettato dall’imprevedibilità Le sorprendenti performance degli ospiti hanno rappresentato quel valore aggiuntivo per ottenere un risultato generalmente sorprendente. ... velvetgossip

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -