LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: comanda Miller, Marc Marquez nella top-5, Valentino Rossi positivo e Dovizioso in difficoltà (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.37: 2’00″255 per Marc Marquez, mentre Aleix Espargarò scavalca Petrucci e guadagna l’ottava posizione a 0″583 dal leader Jack Miller. 05.35: Ritrova la pista Marc Marquez: lo spagnolo, quinto in graduatoria, vedremo che ritmo saprà impostare con la Honda. 05.33: Un turno complicato per Dovizioso, che resta ancorato all’undicesima posizione con 0″701 di ritardo dalla vetta. View this post on Instagram #SepangTest Day1 Finally back on track! Finalmente tornati in pista! #dovi04 #undaunted #AD04 #MissionWinnow #forzaducati #MotoGP #alpinestars #suomyhelmets #redbull #oldwildwest #biotekna #mondottica #DucatiEyewear <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4f7.png" alt=" oasport

