La Buttigiegmania non contagia i millennial. Ma pure certe donne storcono il naso (Di sabato 8 febbraio 2020) Milano. Finché dura godiamocela, questa Buttigiegmania, l’unica sorpresa di un’America che ci colpisce soltanto per il suo livore, per la sua rabbia, per i suoi capricci. Il rischio che Pete Buttigieg (“chiamatemi Pete”, come dice lui, superando l’impronunciabilità del suo cognome) sia una meteora d ilfoglio

Buttigiegmania non Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Buttigiegmania non