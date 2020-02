Ha un forte mal di stomaco, i medici decido di operarla e le trovano 12 mila calcoli (Di sabato 8 febbraio 2020) Non riusciva più a vivere per i lancinanti dolori e bruciori di stomaco. La donna che soffriva tantissimo, si chiama Minati Mondal ha 51 anni e vive in una piccola città dell’India. La donna per due mesi ha vissuto con continui dolori di stomaco, fino al giorno in cui si è rivolta da un medico per farsi controllare. Il medico le ha suggerito di recarsi subito al più vicino ospedale. Una volta arrivata all’ospedale Debdoot Sevayan di Calcutta in India è stata visita da un’equipe medica che ha deciso di sottoporla a un’operazione. Durante l’operazione i chirurghi non credevano ai loro occhi perché hanno dovuto asportare alla povera donna 12 mila calcoli. Il chirurgo che ha operato la donna ha così racconto l’intervento: “Non mi è mai successo di vederne tanti. Due mesi fa ne ho tolti un migliaio a una ragazza, ma ho scoperto che dei colleghi inglesi ne hanno trovati più ... baritalianews

