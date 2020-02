Gasperini esulta: «Tre punti importantissimi, Gomez è una risorsa» (Di sabato 8 febbraio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Fiorentina Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico dei bergamaschi. VITTORIA – «Sono tre punti importantissimi, chiave. Qui è un campo difficile, non vincevamo da 27 anni, e sfidavamo una squadra in buona condizione. La partita non è stata facile, siamo anche andati sotto dopo aver mancato un paio di occasioni con Pasalic. Abbiamo fatto meglio della Fiorentina ma è stata difficile. Abbiamo insistito e creduto di poter vincere questa partita». Gomez – «Per noi la posizione di Gomez è una risorsa, a seconda del momento della gara fa il terzo attaccante o si muove centrale, a costruire gioco come un centrocampista. Prima ho spostato Pasalic più avanti, poi ho messo ... calcionews24

Gasperini esulta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gasperini esulta