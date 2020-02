Fratelli d’Italia, domani gazebo e raccolta firme lungo Corso Garibaldi (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d’Italia Benevento. Di seguito il testo integrale: “Fratelli d’Italia sarà nuovamente presente domani, domenica 9 febbraio dalle ore 18.00, al Corso Garibaldi di Benevento altezza campanile di Santa Sofia, con un gazebo informativo sulle quattro grandi battaglie portate avanti da Giorgia Meloni e dal partito nazionale: elezione diretta del presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Per accelerare i tempi sull’iter per l’avvio delle riforme, Fratelli d’Italia ha avviato una campagna nazionale con raccolta firme. Con il gazebo di domani si darà il via al tesseramento e sarà, inoltre, possibile iscriversi agli incontri dell’assemblea cittadina, il prossimo fissato per giovedì 13 ... anteprima24

Mov5Stelle : Per fortuna l'idiozia ancora non è contagiosa. Ignazio Benito Maria La Russa, di Fratelli d'Italia, si fregia di e… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’assessore di Fratelli d’Italia a Codroipo: “Non stringete la mano, il contagio è virale. Usate il sa… - petergomezblog : questa sera a #sonoleventi sul #nove nuova puntata della nostra inchiesta sui bilanci dei partiti. Dopo Pd, Lega e… -