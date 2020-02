Conferenza stampa Semplici: «Possiamo rendere la vita difficile al Sassuolo» (Di sabato 8 febbraio 2020) Leonardo Semplici vuole una risposta dalla sua Spal: ecco le parole del tecnico degli estensi alla vigilia della gara con il Sassuolo Leonardo Semplici, alla vigilia della gara contro il Sassuolo, è intervenuto in Conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico della Spal. Semplici – «La sconfitta con la Lazio non c’è piaciuta molto e ho deciso di far saltare il giorno di riposo. Un atto di responsabilità. Abbiamo lavorato molto bene. Mercoledì li ho portati a cena tutti insieme per fare ancora più gruppo e sono soddisfatto. La Serie A a Ferrara è una cosa straordinaria. Se giocheremo con la nostra personalità e le nostre qualità, Possiamo rendere la vita difficile al Sassuolo e fare una partita importante davanti al nostro pubblico». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

