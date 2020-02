“Bugo abbandona Sanremo”: durante l’esibizione esce fuori di scena lasciando tutti senza parole. (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo in coppia con Morgan durante l'esibizione a Sanremo, dopo pochi secondi dall'inizio scappa fuori dalle scene e abbandona definitivamente il concorso. Stupore tra i presentatori. Amadeus non sa cosa fare e non capisce il motivo per cui il giovane cantante ha abbandonato il teatro. Arriva prontamente in soccorso che cerca di capire il motivo dell'abbandono ma anche lui non riesce a capire quello che possa essere accaduto. Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti (Rho, 2 agosto 1973), è un cantautore, artista e attoreitaliano. Dall'inizio della sua carriera (dal 2000) ha pubblicato 9 album. Nel corso degli anni Bugo ha personalizzato il suo stile musicale arrivando a toccare molti generi diversi, come rock, garage rock, blues, folk, rap, psichedelia, noise, pop, musica elettronica e musica strumentale. È considerato da più parti come il pioniere di un nuovo cantautorato ... howtodofor

