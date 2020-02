Blitz a Napoli, latitante tradito dal pass invalidi (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Vicino ad ambienti criminali del centro storico napoletano, irreperibile da novembre 2019, Desiderio Vincenzo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli poiché condannato a 10 anni di reclusione in quanto ritenuto implicato in un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che importava in Italia ingenti quantitativi di droga dal Centroamerica e dal Nord Africa, anche con esponenti della criminalità organizzata calabrese. Catturato dopo un’intensa e articolata attività investigativa, Desiderio è stato rintracciato in Piazza Canneto mentre si apprestava a salire su un’autovettura. A tradirlo il pass invalidi regolarmente intestato alla sorella, esposto in bella evidenza sul cruscotto e grazie al quale aveva libero accesso alla Z.T.L. del centro storico. I militari lo ... anteprima24

